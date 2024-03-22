Küçükçekmece’de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı

Küçükçekmece’de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan iki kişi çıkan yangında yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:05
Küçükçekmece’de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı
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Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak’ta, saat 05.30 sıralarında 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. yangında içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kısa sürüde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı olarak çıkarılan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. 2 kişinin yaralandığı yangında dairede hasar meydana geldi.


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