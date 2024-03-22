Küçükçekmece’de 2 katlı binanın giriş katında korkutan yangın: 2 yaralı
Küçükçekmece’de 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede yaşayan iki kişi çıkan yangında yaralandı.
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak’ta, saat 05.30 sıralarında 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. yangında içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kısa sürüde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı olarak çıkarılan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. 2 kişinin yaralandığı yangında dairede hasar meydana geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- Erdoğan'dan 'emekliye promosyon' açıklaması
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'FETÖ'den medet umanlar...'