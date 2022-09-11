Son Dakika: Tokat’ta korkutan orman yangını!
Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında başlayan yangın etkisini sürdürüyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Tokat ve çevre illerden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının yayılmasından endişe ediliyor.
VALİ HATİBOĞLU: "3 HEKTARLIK ALANA YAYILDI"
Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtip, “Yangının neden çıktığını henüz tespit edemedik. Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
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