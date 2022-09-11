Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 17:13
Antalya'da orman yangını!
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Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine; yerleşim yerleri ile seraların yakınındaki yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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