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Fatih'te metruk binada yangın: 2 yavru kedi ve 1 köpek kurtarıldı

İstanbul Fatih'te evsizlerin yaşadığı 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı bulunmazken itfaiye ekipleri metruk binadan, dumandan etkilenen 2 yavru kedi ve 1 köpeği kurtardı.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2023 - 07:05
Fatih'te metruk binada yangın: 2 yavru kedi ve 1 köpek kurtarıldı
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Süleymaniye Mahallesi Vefa Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada, saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri,  durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, metruk binada yaşadıkları öne sürülen bazı kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Polis ve sağlık ekipleri ise sokakta hazır hazır bulundu.

2 YAVRU KEDİ VE 1 KÖPEK KURTARILDI

Olay yerine birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri farklı noktalardan yaptıkları müdahaleler sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangında, evsiz yurttaşların beslediği 2 yavru kedi ve 1 köpek yara almadan kurtarılarak, binada yaşadığı öğrenilen evsiz bir yurttaşa teslim edildi.


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