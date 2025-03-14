Fatih'te motosikletli magandalar yakayı ele verdi: Hepsine ceza yağdı!

Fatih’te polis ekipleri tarafından akrobatik hareketler sergileyen motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tekerlek üzerinde şov yapmaya yapmaya çalışan grup polisin dron kamerasına yakalanırken, toplam 160 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

Fatih'te motosikletli magandalar yakayı ele verdi: Hepsine ceza yağdı!
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Yenikapı Etkinlik alanında akrobatik hareketler sergileyerek çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik denetim düzenledi.

46 ADET CEZAİ İŞLEM

Dron kamerasıyla tespit edilen motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 46 adet cezai işlem olmak üzere 160 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, etkinlik alanını adeta şov sahnesine çeviren motosikletlilerden birinin yere düştüğü de görüldü.


Etiketler: #Fatih

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