Fatih'te müşteri gibi gelip incelediği telefonu çaldı

Fatih'te bir telefoncuya müşteri gibi gelen şüpheli, uzun süre incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu alarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 12:16
Fatih'te müşteri gibi gelip incelediği telefonu çaldı
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Olay dün öğle saatlerinde Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işyerine telefon alma bahanesiyle gelen bir kişi 50 bin lira değerindeki telefonu incelemeye başladı.

Telefonun fotoğraf çekme özelliğine dükkan dışında bakmak isteyen şüpheli kaçmaya başladı. İşyeri çalışanları ve esnaf peşinden koşsa da şüpheliye yetişemedi. İşyeri sahibi Ramazan Erkin Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin cep telefonunu incelediği ve dükkandan kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

"BU HEP BAŞIMIZA GELİYOR"

Esnaf Seyit Aslanoğlu, "Ben yan dükkanda esnafım. Dün arkadaşlardan bir müşteri yüksek meblalarda bir telefon istemiş. Müşteriye telefonu uzatıyor o da kamerasını inceliyor. Kameraya baktıktan sonra, ‘Dükkanın içinde kamera güzel değil’ diyor. Fotoğraf çekmek için dışarı çıkınca koşarak kaçıyor. Bizde ‘Hırsız var’ diye sesi duyduk ve koşmaya başladık ama adamı yakalayamadık. Biz müşteriye güvenip telefonu emanet ediyoruz bakıyor telefona ama sonra böyle işler geliyor başımıza. Bu bir değil iki değil hep başımıza geliyor" diye konuştu.


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