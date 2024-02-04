Kocaeli'nde fabrikada büyük yangın... Soğutma çalışmaları tamamlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:46
Kocaeli'nde fabrikada büyük yangın... Soğutma çalışmaları tamamlandı
Abone Ol google-news

Pelitli Mahallesi Sanayi Sokak'ta çeşitli kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan ve çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Yaklaşık 20 bin metrekare alanı kapsayan alanda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 137 kişilik itfaiye ekibinin yürüttüğü çalışmalar tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada Gebze'deki fabrika yangınına 62 araç ve 137 personelle müdahale ettiklerini belirtti.

Büyükakın, kontrol altına alınan yangında ekiplerin 20 bin metrekare alanda soğutma çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Gebze ilçesinde kimyasal maddelerin üretimi yapılan fabrikada dün çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.


kocaeli haberleri Yangın haberleri fabrika yangını haberleri fabrika haberleri

İlgili Haberler

İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın!

İşçilerin kaldığı konteynerde korkutan yangın!
Adana'da tahıl kurutma fabrikasında korkutan yangın!

Adana'da tahıl kurutma fabrikasında korkutan yangın!
İstanbul'da işyerinde yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

İstanbul'da işyerinde yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon