Fatih'te park edilmek istenen otomobil denize düştü

Yayınlanma: 23.06.2024 - 12:39

Güncelleme: 23.06.2024 - 12:39

Ayvansaray Haliç'te Murat G., 35 ABS 704 plakalı otomobilini sahilde park etmek istedi.

Sürücüsünün manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Haliç'e düştü.

Sürücü, son anda kendisini araçtan dışarıya attı, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Ekiplerin denize düşen otomobili çıkarmak için başlattığı çalışma devam ediyor.