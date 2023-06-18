Fatih’te sahil kenarında erkek cesedi bulundu
Fatih’te sahil kenarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Ölüm nedeni bilinmezken ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Morgu’na götürüldü.
İstanbul'da dün saat 16.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre sahil kenarında gezen yurttaşlar, çimlerin üzerinde yatan kimliği belirsiz bir şahıs gördü.
Şahsın cansız şekilde yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanı emniyet şeridi çekerek kapatırken bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.
Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan incelemenin ardından ceset Adli Tıp Morgu’na götürüldü.
Kişinin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
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