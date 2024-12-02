Fatih'te sahte içki can aldı: 1 kişi tutuklandı

Fatih'te sahte içki tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. Satışını yapan şüpheli ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih'te sahte içki can aldı: 1 kişi tutuklandı
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DHA
Yayınlanma: 02.12.2024 - 00:45

Fatih'te M.B., Z.S. ve M.Ö. isimli kişiler kaçak ve sahte içki tüketmekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 

Olayın ardından çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içki satışı yaptığı tespit edilen B.S. yakalayarak gözaltına aldı. 

Hastanede tedavisi devam eden M.B. ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

Yakalanan şüpheli B.S. 'Taksirle Öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 



Etiketler: #Sahte içki #tutuklandı

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