Fatih'te sapanlı, taşlı, sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
Fatih'te bir binanın inşaatında çalışan işçiler bitişikteki başka bir binaya zarar verince bina sakinleri ile işçiler arasında kavga çıktı. Taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, bir binanın inşaatındaki çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir bina zarar gördü.
Verilen zararla bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa, sapan ve keserin de kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.
Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan bir kişiye sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Yeni bakanların sınavı
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber!
- Erdoğan'ın hedefinde yine LGBTİ+'lar var
- Trabzonspor sezonu mağlubiyetle kapadı!