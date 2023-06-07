Fatih'te sapanlı, taşlı, sopalı kavgada 7 kişi yaralandı

Fatih'te bir binanın inşaatında çalışan işçiler bitişikteki başka bir binaya zarar verince bina sakinleri ile işçiler arasında kavga çıktı. Taş, sapan, sopa ve keserin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 13:06
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İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi’nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, bir binanın inşaatındaki çalışmalar sırasında bitişikteki başka bir bina zarar gördü.

Verilen zararla bina sakinleri ile işçiler arasında çıkan tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa, sapan ve keserin de kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan bir kişiye sopa ve sapanla saldırıldığı görülüyor.


Fatih Bina kavga inşaat

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