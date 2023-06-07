Kadıköy’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
İstanbul Kadıköy’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı, her iki guruptan 7 kişi gözaltına alındı.
Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, saat 04.00 sıralarında, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü.
SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Kavgaya karışanlardan biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Bu sırada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
7 GÖZALTI
Sağlık ekipleri kavgada yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis kavgaya karışan her iki taraftan toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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