Fatih'te tarihi surlarda çökme: 1 kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te tarihi surların bir kısmı çöktü. Surların altında kalan 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar hayatını kaybetti. Çökmenin yaşandığı tarihi surlar havadan görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:54
Fatih'te tarihi surlarda çökme: 1 kişi yaşamını yitirdi
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İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi surlarda çökme meydana geldi.

İhbar üzerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında, surların altında yaptığı barakada yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gündoğar'ın cenazesi morga kaldırıldı. Çöken surlar havadan görüntülendi.


Fatih tarihi sur Sur çökme

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