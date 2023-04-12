Güngören'de boşaltılan binanın çatısında çökme: 1 yaralı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşümdeki binaya giren hurdacı, çatının çökmesi sonucu yaralandı. Ekipler alanda inceleme başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:00
Güngören'de boşaltılan binanın çatısında çökme: 1 yaralı
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Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde bulunan 3 katlı boşaltılan binada, 12.00 sıralarında; kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan binaya hurdaları toplamak için hurdacı, çatıda söküm yaparken çökme meydana geldi. Hurdacı çatının altında kaldı.

Diğer hurdacı arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hurdacı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

"BİR KİŞİ ÇATININ ALTINDA KALDI"

Sanayi Mahallesi Muhtarı Ünal Yılmaz, "Sahipsiz bulunduğu için kağıtçılar olsun, hurdacılar olsun bu binalara girmeye başladı. Kontrolsüz bir şekilde binaya giren kişiler söküm yapmaya başladılar. Az önce de elim bir olay yaşandı. Çatının çökmesi sonucu bir vatandaşımız çatının altında kaldı. Bu bir ilk ama son değil arkası da gelecektir onun için hızlı bir şekilde güvenliğin alınması gerekiyor" dedi.


Güngören Bina İstanbul

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