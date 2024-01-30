Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı

Fatih'te, bir turistin içinde yaklaşık 10 bin Avro bulunan çantasını kapkaç yaparak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, kapkaç sonrası kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:48
Fatih'te turistin çantasını çalan iki şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news

İstanbul'a turist olarak gelen A.H., Fatih, Kemalpaşa Mahallesi Tevfik Paşa Caddesi'nde 15 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında içinde 9 bin 190 euro bulunan çantasının çalındığı şikayetiyle Emniyet'e başvurdu.

Karakolda ifade veren A.H.'nin oteline dönerken iki kişinin çantasını çaldığını onları kovalamasına rağmen yakalamadığını söylediği öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olay anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi.

Görüntülerde çantayı çalan iki hırsızın hızla koşarak kaçtıkları, mağdurun da onlara yetişmek için arkalarından koştuğu görüldü.

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda şüpheliler Abdullah Ö. (22) ve Fatih K. (22) polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerden Abdullah Ö.'nün daha önceden 9, Fatih K.'nın ise 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İlgili Haberler

ABD basınından Fatih Terim'e büyük övgü: 'Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan Ligi’ni salladı'

ABD basınından Fatih Terim'e büyük övgü: 'Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan Ligi’ni salladı'
Fatih Karagümrük 3 maç sonra farklı kazandı!

Fatih Karagümrük 3 maç sonra farklı kazandı!
Bakasetas'ın golü yetmedi: Fatih Terim ilk yenilgisini aldı!

Bakasetas'ın golü yetmedi: Fatih Terim ilk yenilgisini aldı!

En Çok Okunan Haberler