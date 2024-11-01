Fatih’te yer altındaki kablolar bomba gibi patladı
İstanbul Fatih’te sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. O anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan yolda yeraltından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı.
Patlamayla birlikte alevler yükselirken, yaşanan korku dolu anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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