Fatih’te yer altındaki kablolar bomba gibi patladı

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 01.11.2024 - 16:45

Olay, bugün öğle saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan yolda yeraltından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı.

Patlamayla birlikte alevler yükselirken, yaşanan korku dolu anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.