Şili’de bir lisede molotofkokteyli patladı: Çok sayıda yaralı var

Şili’de bir lisede öğrencilerin hazırladığı molotofkokteylinin patlaması sonucu 35 kişi yaralandı, yaralılardan 11’inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şili’de bir lisede molotofkokteyli patladı: Çok sayıda yaralı var
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:23

Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da dün bir grup lise öğrencisinin okulun tuvaletinde protesto için hazırladığı molotofkokteyllerinden biri patladı.

Patlama nedeniyle yangın çıkan okulda öğrenciler büyük panik yaşadı. Onlarca öğrenci alevler içindeki koridordan arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıktı. Bazı öğrencilerin vücudunun büyük kısmının yandığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen olayda 34 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Yaralılardan durumu ciddi olan 11 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiyenin yangını kısa sürede söndürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #Şili #molotof

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