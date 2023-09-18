Fatih'teki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

Fatih'te işyerinde silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:38
Fatih'teki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde 4 Temmuz günü Ayhan Özekinci'nin (42) uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede olay günü sabah saatlerinde maktule ait işyerine otomobille gelen 2 şüphelinin Özekinci'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtığı belirlendi.

Çalışmaların devamında Ayhan Özekinci'nin 2 Temmuz 2022'de yaşanan ve Ömer A.'nın öldürüldüğü olayın tanığı olduğu, maktulün ağabeyi Servet A.'nın (29) kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Özekinci'ye husumet beslediği tespit edildi.

10 GÖZALTI

Bu nedenle cinayet şüphelisinin Servet A., olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından İstanbul, Yalova, İzmir ve Bartın'da düzenlediği operasyonlarda aralarında Servet A.'nın da bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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