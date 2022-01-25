Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini duyurdu.
Keskin’in açıklaması şöyle:
“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”
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