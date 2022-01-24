Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran 'Fatma Girik' paylaşımı: Bunu kimse bilmiyordu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Girik'in ölüm haberi sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Acı haberin ardından Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan duygulandıran paylaşım geldi. Ezo Sunal yaptığı paylaşımda isim annesinin Fatma Girik olduğunu açıklayarak, anısını paylaştı.
Yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi gören Fatma Girik, gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.
Girik'in ölümü Yeşilçam'daki yakın dostu Kemal Sunal'ın ailesini de derinden sarstı. Girik için bir paylaşımda bulunan Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, daha önce bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.
"KÜNYE HALA BİLEĞİMDE..."
Fatma Girik'in başrolünde yer aldığı 'Ezo Gelin' filminin afişini paylaşan Sunal, usta oyuncuya yayınladığı gönderi ile veda etti.
İsim annesinin Girik olduğunu dile getiren Sunal şu ifadeleri kullandı:
"Annem ona bakarken, 'Böyle boncuk gibi mavi gözlü bir kızım olsa ve adı da 'Ezo' olsa...' demiş Fatma Girik’e… Doğduğumda bu künyeyle hastaneye gelmiş. Künye hala bileğimde... Sokakta karşılaşmıştık yıllar önce, çok şaşırmıştı künyeyi görünce... Gururla taşıyorum ismimi sayesinde… Çok değerli Fatma Girik... İyi ki geçti bu dünyadan, iyi ki tanıdık... "
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