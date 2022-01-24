Tarkan'dan 'Fatma Girik' paylaşımı: 'İçim bir başka yandı'
Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, aralarına Girik'in sanatçı dostlarının da dahil olduğu, pek çok ünlü isim taziye mesajlarımda bulundu. Ünlü sanatçı Tarkan da, sosyal medya hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak "Bir efsaneyi daha kaybettik.İçim bir başka yandı" dedi.
Uzun zamandır Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan, yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Sanatçının ölümünü Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin duyurdu.
Girik'in ölümü, tüm sanatçı dostlarını ve sevenlerini derinden üzdü. Ölüm haberinin duyulmasının ardından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından Girik için taziye mesajlarında bulundu.
TARKAN: 'İÇİM BİR BAŞKA YANDI'
Son olarak, ünlü sanatçı Tarkan'dan da bir Fatma Girik paylaşımı geldi. Girik'in bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tarkan, "İçim bir başka yandı" dedi.
Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir efsaneyi daha kaybettik. Fatma Girik'in ölüm haberiyle içim bir başka yandı. Onun yeri hepimizde bir başkaydı galiba. Oyunculuğundaki ustalık, gerçeklik ve samimiyet, hayattaki onurlu, erdemli ve ahlaklı duruşu ile kalplerimizde ilelebet yaşayacak, hiç unutulmayacak o.
Nurlar, ışıklar içinde uyu sevgili Fatma Girik...
Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim..."
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