Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu (Fatma Girik neden öldü)

24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:52

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelmişti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Girik'in tedavi gördüğü hastaneden ise kamuoyuna ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre usta oyuncu, Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Fatma Girik için yarın (Salı) saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.