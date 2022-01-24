Siyasilerden 'Fatma Girik' mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik için başsağlığı mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:38
Siyasilerden 'Fatma Girik' mesajları
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TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ise, Twitter'daki hesabından, hastanede tedavisi sırasında ziyaret ettiği Fatma Girik ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatma Girik'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener, "Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız Fatma Girik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabından Fatma Girik fotoğrafı paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz sanatçılarından #FatmaGirik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından Fatma Girik mesajı paylaştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi.


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