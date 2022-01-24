Siyasilerden 'Fatma Girik' mesajları

24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:38

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun" dedi.

Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu #FatmaGirik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun. pic.twitter.com/wm8GtpYiqR — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 24, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu ise, Twitter'daki hesabından, hastanede tedavisi sırasında ziyaret ettiği Fatma Girik ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız #FatmaGirik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun! pic.twitter.com/IZiBwbJc5H — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 24, 2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatma Girik'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener, "Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız Fatma Girik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." dedi.

Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız #FatmaGirik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim.



Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun... pic.twitter.com/fmgj6EPpBe — Meral Akşener (@meral_aksener) January 24, 2022

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sosyal medya hesabından Fatma Girik fotoğrafı paylaşarak, "Sinemamızın unutulmaz sanatçılarından #FatmaGirik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Sinemamızın unutulmaz sanatçılarından #FatmaGirik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/H0RlHsHFvr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 24, 2022

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından Fatma Girik mesajı paylaştı.

Türk sinemasından boncuk gözleriyle Fatma Girik geçti...



Daima iyi hatırlayacağız. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/lhSqzS65T6 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 24, 2022

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından Fatma Girik'in fotoğrafını paylaşarak, "Sinemamızın değerli sanatçılarından Fatma Girik’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Asla unutmayacak bir sanat mirası bıraktı. Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Herkesin başı sağ olsun" dedi.