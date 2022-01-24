Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:08
Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta oyuncularından değerli sanatçı Fatma Girik’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatma Girik’e Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı

Galatasaray Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından #FatmaGirik'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve sevenlerine başta olmak üzere sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kulandı.

Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı

Trabzonspor Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Güle güle büyük sanatçı #FatmaGirik, geride bıraktıkların için minnettarız" ifadelerini kullandı.


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler