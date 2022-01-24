Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı

Galatasaray Kulübü, yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından #FatmaGirik'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve sevenlerine başta olmak üzere sanat dünyasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kulandı.