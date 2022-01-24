Fatma Girik'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ağlattı
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik hayatını kaybetti. Girik'in ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ise söyledikleriyle duygusal anlar yaşattı.
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik 79 yaşında yaşamını yitirdi.
Girik'in ardından TV100'de yayınlanan '10'dan 12'ye' programına bağlanan yakın rol arkadaşı Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı.
Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan usta oyuncu Cüney Arkın canlı yayında, "İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın... Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı anadoludur o. Anadolu anasıdır o. Fatmam bekle beni orda geliyorum..." ifadelerini kullandı.
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