Fatma Girik'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ağlattı

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Fatma Girik hayatını kaybetti. Girik'in ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ise söyledikleriyle duygusal anlar yaşattı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:14
Fatma Girik'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ağlattı
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Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Girik'in ardından TV100'de yayınlanan '10'dan 12'ye' programına  bağlanan yakın rol arkadaşı Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı.

Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan usta oyuncu Cüney Arkın canlı yayında, "İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın... Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı anadoludur o. Anadolu anasıdır o. Fatmam bekle beni orda geliyorum..."  ifadelerini kullandı.


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