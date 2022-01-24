Fatma Girik'in ölümünün ardından canlı yayına bağlanan Cüneyt Arkın ağlattı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:14

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Girik'in ardından TV100'de yayınlanan '10'dan 12'ye' programına bağlanan yakın rol arkadaşı Cüneyt Arkın gözyaşlarını tutamadı.

Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan usta oyuncu Cüney Arkın canlı yayında, "İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın... Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı anadoludur o. Anadolu anasıdır o. Fatmam bekle beni orda geliyorum..." ifadelerini kullandı.