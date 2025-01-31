Fatma öğretmenin acı kaybı: İkizlerini doğurduktan sonra yaşamını yitirdi
Mardin'de ikiz bebek doğurduktan sonra rahatsızlanan öğretmen Fatma Erdem Çeçen (30), sevk edildiği Diyarbakır'da hayatını kaybetti.
Kızıltepe ilçesi Tepebaşı İlkokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan Fatma Erdem Çeçen, dün ilçedeki özel bir hastanede ikiz erkek bebek dünyaya getirdi.
Doğumdan sonra kanaması başlayan Çeçen, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çeçen, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeçen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi'nde toprağa verildi.
Çeçen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılırken, ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #Kızıltepe #mardin
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