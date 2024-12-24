Fatma Şahin: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şam Emevi Cami'nin halılarını yenilemekten şeref duyacaktır
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Cami'nin halılarını değiştirmeye hazır olduklarını açıkladı.
Sosyal medyada bir kullanıcı, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Cami'nin halılarının değiştirilmesi için çağrıda bulundu.
Çağrıya yanıt veren AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep" diyerek, bundan şeref duyacaklarını belirtti.
Şahin'in açıklaması şu şekilde:
"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız. Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır."
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız.— Fatma Şahin (@FatmaSahin) December 23, 2024
Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep,
Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır. https://t.co/O3uH0mGE6P
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