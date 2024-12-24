Fatma Şahin: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şam Emevi Cami'nin halılarını yenilemekten şeref duyacaktır

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şam'daki Emevi Cami'nin halılarını değiştirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Fatma Şahin: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şam Emevi Cami'nin halılarını yenilemekten şeref duyacaktır
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:35

Sosyal medyada bir kullanıcı, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Cami'nin halılarının değiştirilmesi için çağrıda bulundu.

Çağrıya yanıt veren AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep" diyerek, bundan şeref duyacaklarını belirtti.

Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız. Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır."



Etiketler: #fatma şahin #Şam #gaziantep

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