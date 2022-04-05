Fatma Şahin, tokat skandalı hakkında ilk kez konuştu: 'Olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim'
Muharrem Sarıkaya'nın bir basın çalışanına kameralar önündeki saldırısına tepki göstermediği için eleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaşananları görmediğini iddia etti. Şahin, "Orada ben fark etmiş olsaydım, ayağa kalkıp tepki gösterebilirdim. Bu sonradan görmüş olduklarımı görseydim en azından ‘ne oluyor’ derdim" şeklinde konuştu.
İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programının konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Şahin, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep’teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e attığı tokat hakkında ilk kez konuştu.
Atılan tokadı görmediğini öne süren Şahin, “Orada ben fark etmiş olsaydım, ayağa kalkıp tepki gösterebilirdim. Bu sonradan görmüş olduklarımı görseydim en azından ‘ne oluyor’ derdim” şeklinde konuştu.
"GÖRSEYDİM 'NE OLUYOR NAPIYORSUNUZ?' DERDİM"
Şahin'in açıklamaları şu şekilde:
"Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. 40 dakikam vardı ve tek amacım bu programı nasıl verimli geçirebilirimdi.
Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya 'sistem çöktü' diyor. Ana monitörden bana dediler ki "Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını."
Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Canlı yayındayız ve doğru yönetmek zorundayım diyordum kendime. 40 dakika sürdü program. Rejideki kız bana dedi ki 'Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz, sizi seviyoruz.'
Ben de ona 'Ben de sizi seviyorum' dedim. Ama bu cümle farklı yere çekildi. Ben kendime göre sistem çöktü ve canlı yayın berbat olabilir diye üzülmüştüm.
Ben bu olayı görseydim 'Ne oluyor napıyorsunuz?' derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim. Bu olay sonrası o kadar üzüldüm ki. Eşim bile olayı sonradan anlamış. Bir saniyelik bir olaydan farklı şeyler çıkartılmak istendi."
NE OLMUŞTU?
Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.
Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, kuruma döndüğünü duyurarak; İHA muhabiri Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” demişti.
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