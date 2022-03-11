Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi: 'Öyle bir şey vardı çok tutmuştu'
‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ programında sahneye çıkan ünlü komedyen Cem Yılmaz, İHA kameramanına canlı yayında tokat atan Muharrem Sarıkaya’ya gönderme yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sarıkaya, geçen haftalarda 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı kaleme almış ve Habertürk'e geri döndüğünü açıklamıştı.
Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Düzenlenen gecede 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada Cem Yılmaz tarafından satıldı. Esprileri ve konuşmalarıyla geceye damga vuran Yılmaz, İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
'ÖYLE BİR ŞEY VARDI ÇOK TUTMUŞTU...'
Esprileriyle herkesi güldüren Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışana vuruyormuş gibi yaparak, İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yaptığı hareketle herkesi şaşkına çeviren Yılmaz, "Öyle bir şey vardı çok tutmuştu" dedi.
NE OLMUŞTU?
Muharrem Sarıkaya, Habertürk TV'nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in 17 Aralık 2021'de konuk olduğu canlı yayınında, İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemişti. Sarıkaya, olayın ardından Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.
Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, kuruma döndüğünü duyurarak; İHA muhabiri Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” demişti.
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