Muhabirlerden sert açıklama: Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve "gazeteci" olarak tanımıyoruz
Yayında, muhabire tokat attığı ortaya çıkan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya hakkında 5 muhabir derneğinden sert bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve "gazeteci" olarak tanımıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat attığı ortaya çıkmıştı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi.
CUMHURİYET'E KONUŞTU
Öte yandan konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan İHA Muhabiri Ahmet Demir, "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" dedi.
MUHABİRLERDEN SERT AÇIKLAMA
Konuyla ilgili, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından ortak bir açıklama yapıldı.
"Muharrem Sarıkaya'yı bugün itibari ile meslektaşımız ve "gazeteci" olarak tanımıyoruz" denen açıklamada "Kameraların önünde insan hakları ve emek savunuculuğu yaparken kamera arkasında kameraman tokatlaması herkes gibi bizlerin de yüreğini sızlattı" ifadeleri kullanıldı.
Muhabirler, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.
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