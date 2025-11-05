Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatsa'da taş ocağı şantiyesinde göçük: İşçiler enkaz altında

5.11.2025 17:50:00
Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen göçükte 2 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

VALİ EROL'DAN AÇIKLAMA

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Ordu Valisi Muammer Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi" diye konuştu.

