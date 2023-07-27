Fatsa'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:25

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:25

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde dalgakıranın arasında tanımayacak halde bulunan cansız bedenin, 10 Temmuz'da yaşanan selde dengesini kaybedip dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olduğu belirlendi.

Fatsa'ya bağlı Bolaman Mahallesi’nde 23 Temmuz'da bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde ‘T’ olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. Yanına giden ekipler, cinsiyeti kadın olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.

Kayalıklar arasına sıkışan cansız bedenin çıkarılması için bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yüzü tanınmayacak haldeki cansız beden, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kimlik tespiti için cansız bedenden alınan doku örnekleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yapılan DNA ve parmak izi testinde cansız bedenin, ilçede 10 Temmuz’da meydana gelen selde, hayvanları için kayalık bölgede yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olduğu belirlendi.