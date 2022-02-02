Faturası için yüzüğünü satan yurttaştan Erdoğan’a: 'Bende yüzük de kalmadı'

02 Şubat 2022 Çarşamba, 18:48

İstanbul’da faturasını ödeyebilmek için yüzüğünü satmak zorunda kalan bir yurttaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yaparak “Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı. Elektrik faturam için sattım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Esenler'de Sokak Kedisi isimli Youtube kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajı sırasında zamların sorulduğu bir yurttaş, Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına başlarken “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım" dediği konuşmasına göndermede bulundu. AKP'ye verdiği oydan pişman olan yurttaş isyan ederek "Kandırıldık! Aklı olan insan uyanır artık" ifadelerini kullandı.

Faturasını ödemek için yüzüğünü satmak zorunda kaldığını söyleyen yurttaş "Ayakkabım 2 senelik. O yüzükle geldi ama arkası dolu. Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı" diye konuştu.

"HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

İlçenin AKP'li belediye başkanı Tevfik Göksu'dan memnun olup olmadığı da sorulan kadın, "Hiç memnun değilim, verdiğim oylar haram zehir zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.

"O YÜZÜKLE GELDİ LAKİN ARKASI DOLU"

Yurttaş şunları söyledi:

Ayakkabım iki senelik. Daha ikinci faturam gelmedi. O nasıl gelecek bilmiyorum, katmerli gelecek. O yüzükle geldi lakin arkası dolu. Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı.

Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevine başlarken yaptığı konuşmada “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım” demişti.