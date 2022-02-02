Faturası için yüzüğünü satan yurttaştan Erdoğan’a: 'Bende yüzük de kalmadı'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı iken yaptığı yüzük konuşmasına göndermede bulunan bir yurttaş "Bende yüzük de kalmadı. Elektrik faturamı ödemek için mecbur kaldım, sattım" diyerek isyan etti.
İstanbul’da faturasını ödeyebilmek için yüzüğünü satmak zorunda kalan bir yurttaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yaparak “Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı. Elektrik faturam için sattım” ifadelerini kullandı.
İstanbul Esenler'de Sokak Kedisi isimli Youtube kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajı sırasında zamların sorulduğu bir yurttaş, Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına başlarken “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım" dediği konuşmasına göndermede bulundu. AKP'ye verdiği oydan pişman olan yurttaş isyan ederek "Kandırıldık! Aklı olan insan uyanır artık" ifadelerini kullandı.
Faturasını ödemek için yüzüğünü satmak zorunda kaldığını söyleyen yurttaş "Ayakkabım 2 senelik. O yüzükle geldi ama arkası dolu. Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı" diye konuştu.
"HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"
İlçenin AKP'li belediye başkanı Tevfik Göksu'dan memnun olup olmadığı da sorulan kadın, "Hiç memnun değilim, verdiğim oylar haram zehir zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.
"O YÜZÜKLE GELDİ LAKİN ARKASI DOLU"
Yurttaş şunları söyledi:
- Ayakkabım iki senelik. Daha ikinci faturam gelmedi. O nasıl gelecek bilmiyorum, katmerli gelecek. O yüzükle geldi lakin arkası dolu. Bir tek yüzüğüm var diyordu ya oraya gelince. Bak bende yüzük de kalmadı.
Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevine başlarken yaptığı konuşmada “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım” demişti.
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarihi uçuşun detayları açıklandı
- Erdoğan'a çok sert ‘Akkuyu’ tepkisi
- Yurttaştan Erdoğan’a 'yüzük' göndermesi
- Can Yılmaz önce faturalara isyan etti, sonra sildi
- Vaka sayısı yeni bir rekor kırdı, can kaybı 210'u geçti!
- 'Sizin Çağlayan’da dolaştırdığınız yargıçlar değil!'
- Koca'dan Bilim Kurulu sonrası 5 maddelik açıklama
- Eşini çekiçle öldüren zanlı tutuklandı
- Tarihi uçuş yapıldı: Uçak İstanbul Havalimanı'na indi
- Rizespor'dan Galatasaray'a 'Gedson' göndermesi!