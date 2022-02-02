CHP’li vekil Antmen’den Erdoğan’a sert ‘Akkuyu’ tepkisi: ‘Bu son çırpınışları’

02 Şubat 2022 Çarşamba, 18:46

İşçi kıyımı ile gündemden düşmeyen Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral projesinde, ikinci türbinde çalışan 250 taşeron firma işçisi, maaşlarının ödenmediğini belirterek iş bıraktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Akkuyu santralinde haklarını alamayan emekçilerin kötü yemekler, salgın tedbirlerinin alınmadığı çalışma koşulları, yatakhane, servis ve iş güvenliği nedeniyle gerçekleştirdiği eylemleri görmezden geldi.

Erdoğan aynı açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alarak, “Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Bak Bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz” ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu’daki son durum ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı açıklamasıyla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. CHP’li vekil Antmen işçilerin eylemine ilişkin, “Emekçi kardeşlerimiz açısından bakarsak orada bir kere insanca çalışma ve yaşam koşulları yok” dedi. Antmen, emekçilerin kötü koşullarda barakalarda kaldığına ve yemekhanelerin durumuna dikkat çekerek, “Orada pek çok işçi kıyımı da yapıldı, iş davaları da açıldı. Emekçi kardeşlerimiz hem inşa ediyor hem de hakları verilmiyor” diye konuştu.

“BU SON ÇIRPINIŞLARI”

CHP’li vekil Antmen, Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı yanıtına ilişkin ise, “Gidiyorlar, bu son çırpınışları... Sadece kabalıkla, saldırganlıkla, hakaretle, küfürle ve kaba tabirle mafyavari bir şekilde racon keserek iktidarlarını devam ettireceklerini sanıyorlar. Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi beyefendi, nazik ve hep halka iyilikten bahseden birine bunun yapılması, onların kişiliğini, kimliğini, kumaşını ve kalitesini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“AKP GENEL BAŞKANI O BÖLGEYİ GÖRMEDİ”

Akkuyu santralinin insan sağlığı, çevre ve ekonomik boyutuna da dikkat çeken Antmen, “AKP Genel Başkanı, o bölgeyi bilmiyor. O bölgeyi görmedi. Cennetten bir vatan toprağını cehenneme çeviriyor. Vebali de günahı da sorumluluğu da hepsi onun üzerine” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekil Antmen ifadelerinin devamında şunları kaydetti:

“Denizden Akkuyu koyuna girdiğiniz zaman içeride saklı bir koy daha var. O saklı koy, Akdeniz foklarının üreme alanı. Orayı bir kere yok ettiler, mahvettiler. İkincisi, bu nükleer santral çalışmaya başladığında deniz suyunu alacak, soğutma suyu olarak kullanacak onu tekrar denize deşarjız ettiği zaman 5 ila 7 derece kadar ısınmış olarak verecek. O da Akdeniz’in bölgedeki suyunu 2 derece ısıtacak. Bu da pek çok deniz canlısının haşlanmasına yol açacak ve Akdeniz’in ekosistemini bozacak. Ayrıca deniz kirliliğine yol açacak çünkü oradaki soğutma suyuna kullandıkları kimyasallar ya da gelecek atıklar denizi de kirletecek. Bu yetmiyormuş gibi bölge deniz mağaralarının olduğu bir bölge...”

“2 KERE ÇATLADI”

Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin oturacağı yerin sağlam olmadığını ve daha önce 2 kere çatlaması sebebiyle dolgu yapıldığını vurgulayan Antmen, “İleride orada çökmeler veya başka kırılmalara sebep olacak. Bunun dışında bir nükleer faciaya, nükleer kaza olmasa bile çevreye vereceği gazlar nedeniyle çevrede kanser olayları ve riskleri artacak. Bir kaza olduğu zaman da sadece Mersin değil, bütün Akdeniz havzasını çok ciddi şekilde etkileyecek. Çernobil, Fukuşima gibi çok büyük zararlara yol açacak” diye konuştu.

ÜRETTİĞİ ELEKTRİĞİ PAHALIDAN TÜRKİYE’YE SATACAK

“Rusya’yla yapılan anlaşmaya göre, burada nükleer bir kaza olduğu zaman bütün hukuki sorumluluğu, bütün tazminat sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti üzerine” diyen Antmen şunları söyledi:

“Burası 60 yıllığına Rusya’nın toprağı olacak. Rusya daha sonra burayı kapattığı zaman çekip gidecek. Bunlar anlaşmada yazıyor ama çevreye ya da dünyaya zarar verirse bedelini Türkiye Cumhuriyeti ödeyecek. Bu da yetmeyecek, 15 yıl süreyle ürettiği elektriğin yarısını 12.35 centten pahalı pahalı Türkiye’ye satacak. Alım garantisi de var. Neresinden bakarsanız Türkiye’ye çok zararlı. Ve orada aynı zamanda Ruslara bir askeri liman da tahsis edilmiş oldu. Bu Rus askeri limanının kuş uçuşu birkaç deniz mili mesafede bir NATO askeri limanı da var. Çok sıkıntılı. Bu Türkiye’nin başına çok büyük bir bela. Umarım, CHP iktidarında bu santral çalıştırılmaz.”

Fotoğraf: ANKA