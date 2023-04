Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı 23 Nisan’da ilk kez halkla buluşacak

Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:25

Güncelleme: 20.04.2023 - 13:25

Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı’na en güzel hediyeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda vereceklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev kadro 100. Yıl Marşı’nı İzmirlilerle buluşturacak. Çok heyecanlıyız. Bu heyecan ve coşkuya ortak olmak isteyen herkesi 23 Nisan akşamı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı anısına Türk halkına unutulmaz bir armağan sunuyor. Bestesini dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın yaptığı 100. Yıl Marşı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk kez Türkiye ile buluşacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda seslendirilecek eseri tüm İzmirliler saat 20.00’da ücretsiz olarak AASSM’de dinleyebilecek. Ayrıca salonun dışında da led ekran kurulacak. 100. Yıl Marşı aynı zamanda Halk TV'den, İzmirTube ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında da yayınlanacak.

"GURURLUYUZ"

Aylarca süren ve büyük emek verilen bir süreç sonrasında Türkiye’ye yakışan bir marşı buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet’e en güzel hediyemizi vereceğiz. Çok heyecanlıyız. Çok gururluyuz. Bu heyecan ve coşkuya ortak olmak isteyen herkesi 23 Nisan akşamı saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

"‘VER ELİNİ' DERSEK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELİRİZ"

Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesinin on yıllara uzanan bir süreç olduğunu söyleyen dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise, “Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum. “Ver elini” diye yazmış şair Ayten Mutlu. Bestelediğim 100. Yıl Marşı’nın sözlerinde ben onu çoğalttım.’ Ver ver ver ver elini” diye yazdım. Çünkü biz ‘halkız’, bir bütünüz. Yüz yıl önce de, yüz yıl sonra da bir bütün olacağız. Birbirimizin elini tutarsak, ‘Ver elini’ dersek her şeyin üstesinden geliriz” şeklinde konuştu.

MARŞIN ARDINDAN MİNİ KONSER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda saat 20.00’da AASSM Büyük Salon’da 100. Yıl Marşı’nı halkla buluşturacak günün sunuculuğunu sanatçı Engin Hepileri yapacak. 100. Yıl Marşı’nın seslendirilmesinin ardından Fazıl Say, Serenad Bağcan ile bir konser verecek.

MARŞIN SÖZLERİNDE 'BİRLİK' VURGUSU

Marşın ‘Ver Elini’ şiirini Ayten Mutlu kaleme alırken, bestesini Fazıl Say, orkestra şefliğini Can Okan, koro şefliğini ise İlhan Akyunak üstlendi. Marşın seslendirmesini ise Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) yaptı. Marşın sözlerinde ‘Ver ver ver elini’, ‘Göğün mavi şimşeği Atamın gözlerinde’, ‘Daha nice 100. yıllara’ gibi geleceğe umutla bakılacak vurucu cümleler bulunuyor.