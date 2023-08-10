Fazla zam talebine ret! İBB Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan: Taksi sorunu siyasi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) önceki gün düzenlenen toplantıda toplu taşımaya yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Taksiciler, açılış 19.17 lira, kilometre başına 13.75 liraya yükseltilen ücretlere itiraz ederken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kendi ücret tarifelerini belirleyeceklerini söylemişti. Aksu, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (İSTESOB) başvuru yaptı. İSTESOB yönetim kurulundan talebe ilişkin “Yetkimiz yok” yanıtı geldi.

‘YETKİ UKOME’DE’

Cumhuriyet’e konuşan İBB Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan, “Büyükşehir belediye kanunu taksi sayılarını ve fiyat tarifelerini belirleme yetkisi UKOME’dedir diyor” dedi. Taksimetre ayarına müdahale etmenin tek yolunun Sanayi Bakanlığı’nın onayı ile olduğunu kaydeden Cihan, “Taksimetreyi güncellemezlerse eski tarifeden çalışmaya devam edecekler anlamına gelir” diye konuştu.

(Utku Cihan)



Konunun siyasi bir tartışma haline geldiğini belirten Cihan, “Merkezi hükümet ve yerel belediye arasındaki bazı konuları kendi çıkarlarına yorumlayabiliyorlar. Bazen oradan bazı sözler alıyorlar bazen bizimle gelip görüşüyorlar. Görüş ayrılıklarını kendi lehlerine kullanmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ŞOFÖRÜN İNSAFINDA’

Soruna çözüm olarak İBB’nin taksi sayını artırmayı gündeme getirdiğini belirten Cihan, “İstanbul’da taksi sorununu çözmenin yolu fiyatları artırmaktır’ görüşü var. Bu onun bir yansıması” şeklinde konuştu.

(Mehmet Bülent Deniz)



Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Yüzde 51 zam hizmeti alan kişi için çok yüksek. Taksici tarafında zamlardan sonra haklılık payı görüyoruz. Ancak nitelikli olması gereken bir taksi hizmeti alınmadığı için zam da yapsanız, eski fiyattan da verseniz İstanbullu taksi konusunda aynı çileyi çekmeye devam ediyor. Taksi bulabilen şansılı, bulan da artık şoförün insafına kalmış bir hizmet alıyor. Rekabetin sağlandığı bir ortamda sıkıntı tüketici açısından azalacaktır” ifadelerini kullandı.