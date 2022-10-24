Feci kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 aylık eşi ile arkadaşı yaralı
Samsun'da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilde sürücü Enes Yıldız (21) hayatını kaybetti, 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız (21) ile arkadaşı Yalçın Tunç (21) yaralandı.
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda, 23 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde; Enes Yıldız idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı.
2 AYLIK EŞİ DE YARALI
Kazada araçta sıkışan sürücü ile 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşları Yalçın Tunç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Enes Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan