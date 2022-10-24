Feci kaza: Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 aylık eşi ile arkadaşı yaralı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 09:00

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda, 23 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde; Enes Yıldız idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı.

2 AYLIK EŞİ DE YARALI

Kazada araçta sıkışan sürücü ile 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşları Yalçın Tunç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Enes Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.