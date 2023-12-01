Silivri’de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
Silivri Gazitepe-Kadıköy kavşağında işçileri taşıyan minibüs takla atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Silivri Gazitepe-Kadıköy kavşağında meydana geldi.
Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak tarla içerinde takla atarak durdu. İşçiler yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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