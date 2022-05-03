Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı
Bakırköy'de bir otomobil durakta bekleyen kişiye çarptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen kişiye çarptı.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Avcılar istikametine seyir halindeki Hamza Doğan'ın kullandığı 34 VE 6411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.
Burada duramayarak savrulan otomobil, İncirli otobüs durağında bekleyen bir kişiye çarptı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otobüs durağı ve otomobilde de hasar oluştu.
Video Haberler
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Hakaretin perde arkası
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Aile ziyaretinde tartışma sonrası korkunç kaza