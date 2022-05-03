Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı

Bakırköy'de bir otomobil durakta bekleyen kişiye çarptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 17:55
Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı
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Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Avcılar istikametine seyir halindeki Hamza Doğan'ın kullandığı 34 VE 6411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.

Burada duramayarak savrulan otomobil, İncirli otobüs durağında bekleyen bir kişiye çarptı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otobüs durağı ve otomobilde de hasar oluştu.


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