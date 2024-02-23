Konya'da feci kaza... Traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 18:42
Konya'da feci kaza... Traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi girişinde, M.Y. yönetimindeki 34 HVV 126 plakalı otomobil ile Galip Y. idaresindeki 42 ASZ 270 plakalı traktör çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan M.Y. ve A.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanındaki T.Y ve Y.Y. Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


traktör haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını yorumladı: 'Semih Kılıçsoy tarihe geçmeye kararlı'

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını yorumladı: 'Semih Kılıçsoy tarihe geçmeye kararlı'
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş hayatını kaybetti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 yurttaş hayatını kaybetti
Yer Konya… Muhtar birlikte yaşadığı kadınla 'swinger' partisine katılmış, kızına da cinsel istismarda bulunmuş!

Yer Konya… Muhtar birlikte yaşadığı kadınla 'swinger' partisine katılmış, kızına da cinsel istismarda bulunmuş!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'

İmamoğlu'ndan, Murat Kurum'u destekleyen Tansu Çiller'e yanıt: 'Destek vereceği yeri biliyor'
İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!

İç çamaşırlarıyla basılan yenge skandalı: Sosyal medyada büyük tepki!
17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?

17 ay sonra cevap verdiler: Cumhurbaşkanlığı’na ait kaç uçak var?
Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’

Biden hayatını kaybeden Rus muhalefet lideri Navalni’nin ailesi ile görüştü: ‘Vazgeçmeyecek!’
Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama

Şevki Yılmaz'ın Atatürk'e hakaret etmesiyle ilgili II.Abdülhamit'in torunundan açıklama
Gelin ve torun isteği sonrası Kerimcan Durmaz’dan sıra dışı hamle: Sakal modası!

Gelin ve torun isteği sonrası Kerimcan Durmaz’dan sıra dışı hamle: Sakal modası!
Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday

Bu başarı AKP'nin! Beylikdüzü'ne ‘Afgan’ aday
Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı

Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke’a İmparatorluk Nişanı