Feci kaza: Cip, yön tabelasına çarptı, sürücü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkıp, yön tabelasına çarpan cipin sürücüsü Yağmur Oral (21) yaralandı.
D-100 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'na çıkan yol ayrımında sabah saatlerinde, Yağmur Oral idaresindeki 34 FSL 927 plakalı cip, kontrolden çıkarak yön tabelasına çarptı.
ARAÇTA SIKIŞTI
Cipte sıkışan Oral, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oral, tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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