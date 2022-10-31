Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı.
Gaziantep D400 Karayolu Nizip ilçesi Hazımoğlu mevkisinde Ahmet Kurt yönetimindeki 07 EJS 79 plakalı otomobil ile Şanlıurfa istikametinden gelen Hasan Yıldız yönetimindeki 63 ABC 307 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada 58 yaşındaki sürücü Hüseyin Yıldız ile diğer otomobilde bulunan 46 yaşındaki yolcu Cemile Kurt olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer sürücü Ahmet Kurt (42) ve aynı aileden yolcular Cuma Kurt (72), L.K. (14), İ.K. (7), Y.K. (12), C.K. (2) Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Cuma Kurt'un durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaptı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, yaralıların ve araçların kaldırılmasından ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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