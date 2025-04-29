Rize'de feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Fındıklı ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklara düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Rize'de feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:06

Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde N.Ç. yönetimindeki otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra deniz kenarındaki kayalık alana düştü.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile beraberindeki O.K. (23), C.G. ve Y.A., ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Fındıklı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen O.K, yaşamını yitirdi.

Y.A.'nın tedavisinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, N.Ç. ve C.G.'nin ise Kaçkar Devlet Hastanesi'nde devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #Fındıklı #karadeniz #Rize #kaza

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