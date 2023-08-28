Feci kaza... İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı!

Pınarhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:28
Feci kaza... İki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı!
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Meşelik mevkiinde İbrahim Çavuşlar idaresindeki 59 AAD 211 plakalı otomobil, Şeyma Dillice yönetimindeki 34 BOR 656 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile 34 BOR 656 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice, Yağız Atlas, Hatice Mira ile İlhan Dillice yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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