Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:44
Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Adıyaman'da Durukaynak köyü yakınlarında Aziz Tuncay idaresindeki 63 ZT 996 idaresindeki plakalı otomobil, 34 ECP 360 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz Tuncay, kurtarılamadı.


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