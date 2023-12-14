Feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Adıyaman'da Durukaynak köyü yakınlarında Aziz Tuncay idaresindeki 63 ZT 996 idaresindeki plakalı otomobil, 34 ECP 360 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerden Aziz Tuncay, kurtarılamadı.
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