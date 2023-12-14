Yozgat’ta feci kaza! Hanife Nur öldü, 3 kişi yaralandı
Yozgat'ta orman yolunda devrilen kamyonetteki Hanife Nur Zorlu (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yozgat Çamlık Milli Parkı içerisindeki orman yolunda Kadir O. idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.
Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Hanife Nur Zorlu, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kadir O. ile H.S. ve E.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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