Yozgat’ta feci kaza! Hanife Nur öldü, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta orman yolunda devrilen kamyonetteki Hanife Nur Zorlu (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:58
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Yozgat Çamlık Milli Parkı içerisindeki orman yolunda Kadir O. idaresindeki kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Şarampole yuvarlanan kamyonetteki Hanife Nur Zorlu, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kadir O. ile H.S. ve E.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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