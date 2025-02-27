İstanbul'da servis minibüsünün çarptığı çocuk kurtarılamadı!

Esenyurt'ta servis minibüsün çarptığı 5 yaşındaki İbrahim Aldaher, hayatını kaybetti. Servis şoförü ise, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da servis minibüsünün çarptığı çocuk kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:36

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi 256. Sokak'ta, dün öğrencisini aldıktan sonra hareket eden özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait servis aracı, arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Çocuk, minibüsün altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucu, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cesedi ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Servis şoförü İhsan Vural ise, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kaza yerinde gelen çocuğun yakınları fenalık geçirdi. Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sokağa girerek bir binanın önünde bekleyen servis aracının sonrasında hareket etmesi, sürücünün sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek çarpması yer alıyor. Görüntülerde, çocuk aracın altında kalırken sokaktaki bir kişinin minibüsün camına vurarak şoförü uyarması da bulunuyor.


Etiketler: #Çocuk #Esenyurt #kaza #servis

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