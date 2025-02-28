Türk futbol tarihine geçebilir: Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:41

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:41

İtalya Serie A'da 4. sırada yer alan ve en yakın rakibi Lazio ile arasında 2 puanlık fark bulunan Juventus, Şampiyonlar Ligi potası için kritik bir konumda.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi durumunda Kenan Yıldız ile yolları ayırabileceği belirtildi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi.

İtalyan ekibi 60 milyon Euro civarında bir teklifte pazarlık masasına oturabilir. Kenan Yıldız transferinin bu rakama gerçekleşmesi durumunda bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olacak.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 39 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.