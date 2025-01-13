Feci kaza... İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: 4’ü ağır 26 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptığı kazada 4'ü ağır, 25 kişi yaralandı.

Feci kaza... İşçileri taşıyan servis aracı devrildi: 4’ü ağır 26 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:09

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu Taştepe mevkisinde meydana geldi.

Tekstil fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 10 S 28088 plakalı servis midibüsü, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktı.

Midibüs, yol kenarındaki su kanalına girip toprak alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 25 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 25 işçinin yaralandığını ve hastanelerde tedaviye alındıklarını belirtti


Etiketler: #Balıkesir #servis #servis kazası #kaza

İlgili Haberler

Rekor bonservis bedeli teklif edilmişti: En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!

Rekor bonservis bedeli teklif edilmişti: En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!
Malatya'da işçi servisi devrildi: 1'i ağır durumda 17 işçi yaralı

Malatya'da işçi servisi devrildi: 1'i ağır durumda 17 işçi yaralı
Yaklaşık 1.5 milyon TL'lik vurgun! 'Çakma kombi servisi' operasyonu: Gözaltılar var...

Yaklaşık 1.5 milyon TL'lik vurgun! 'Çakma kombi servisi' operasyonu: Gözaltılar var...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler