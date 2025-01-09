Rekor bonservis bedeli teklif edilmişti: En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri için Al Nassr'ın rekor teklif verdiği ve teklifin reddedildiği iddia edilmişti. Faslı golcünün, Al Nassr'ı reddetmesinin arkasındaki nedenin ortaya çıktığı öne sürüldü.

Rekor bonservis bedeli teklif edilmişti: En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:44

Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı olan Al Nassr transferi gerçekleştiremedi.

Suudi Arabistan ekibinin son olarak 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı teklif hem Fenerbahçe hem de En-Nesyri'den kabul görmedi. Faslı golcünün Al Nassr'ı kabul etmemesinin arkasındaki nedenin ortaya çıktığı iddia edildi.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Footmercato'da yer alan habere göre, En-Nesyri kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. 27 yaşındaki futbolcu sene sonunda yapılacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #fenerbahçe #al nassr #Youssef En Nesyri

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