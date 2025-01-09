Rekor bonservis bedeli teklif edilmişti: En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri için Al Nassr'ın rekor teklif verdiği ve teklifin reddedildiği iddia edilmişti. Faslı golcünün, Al Nassr'ı reddetmesinin arkasındaki nedenin ortaya çıktığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için oldukça ısrarcı olan Al Nassr transferi gerçekleştiremedi.
Suudi Arabistan ekibinin son olarak 35 milyon Euro'ya kadar çıktığı teklif hem Fenerbahçe hem de En-Nesyri'den kabul görmedi. Faslı golcünün Al Nassr'ı kabul etmemesinin arkasındaki nedenin ortaya çıktığı iddia edildi.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Footmercato'da yer alan habere göre, En-Nesyri kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. 27 yaşındaki futbolcu sene sonunda yapılacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Avrupa'dan ayrılmak istemiyor.
En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta boy gösterdi. Faslı golcü bu karşılaşmalarda 11 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #fenerbahçe #al nassr #Youssef En Nesyri
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Vincenzo Montella sürprizi!
- Jose Mourinho için flaş ayrılık iddiası!
- Sergen Yalçın'dan flaş Ahmed Kutucu iddiası!
- En-Nesyri'nin Al-Nassr'ı reddetme nedeni belli oldu!
- Real Madrid'in rakibi Mallorca
- Çağdaş Atan kimdir? Çağdaş Atan kaç yaşında, nereli?
- Kasımpaşa'nın konuğu Fenerbahçe
- Yeni aşkını açıkladı: Wanda Nara'ya ateş püskürdü!
- 'Trabzonspor’un en güzel Waka’sı'
- 'Bütün futbolcuları kazanmak istiyor ama...'
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'ın yeni başkenti açıklandı
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hükümetten emeklilere bir darbe daha!